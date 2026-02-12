Олег Гончар

После решения о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за «шлема памяти» снимки Getty Images зафиксировали его реакцию с отцом Михаилом, который является главой Федерации бобслея и скелетона Украины.

На одном фото растроганный Михаил Гераскевич сидит на снегу, закрыв лицо руками. Видно, что эмоции после объявления решения стали чрезвычайно тяжёлыми. При этом, он ранее заявлял, что ждёт дисквалификации сына.

Михаил Гераскевич / Фото: Getty Images

Владислава сняли крупным планом. Его взгляд был напряжённым, а на глазах были слёзы.



Владислав Гераскевич / Фото: Getty Images



Напомним, ранее МОК аргументировал дисквалификацию Гераскевича.