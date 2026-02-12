Олег Гончар

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич публично предложил Международному олимпийскому комитету завершить конфликт вокруг его «шлема памяти» с изображениями погибших украинских спортсменов.

По словам атлета, он не стремился к скандалу, а ситуация возникла из-за интерпретации правил со стороны МОК, которую многие считают дискриминационной.

Гераскевич подчеркнул, что публичный резонанс помог привлечь внимание к теме потерь украинского спорта, однако сам скандал отвлекает от соревнований. Он предложил три шага для урегулирования: снять запрет на использование шлема, извиниться за давление на спортсмена и предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, которые страдают от обстрелов.

Скелетонист выразил надежду получить ответ до начала официальных стартов.

Ранее МОК запретил использование «шлема памяти», разрешив только черную повязку как альтернативу.