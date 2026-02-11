Каспаров встал на защиту Гераскевича и раскритиковал МОК
Шахматист публично раскритиковал руководство Международного олимпийского комитета
Фото: Getty Images
Легендарный шахматист Гарри Каспаров прокомментировал действия Международного олимпийского комитета в отношении украинских спортсменов. Речь идет, в частности, о запрете скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпийских играх в «шлеме памяти».
Каспаров резко раскритиковал руководство МОК и высказал свою позицию в заявлении:
Бах из МОК был «марионеткой» путина и даже, кажется, гордился этим. Ковентри, похоже, стремится превзойти его в погоне за российскими деньгами.
Гераскевич показал лучшее время на третьей тренировке ОИ-2026.
