Украинский скелетонист Владислав Гераскевич провел третью официальную тренировку на Олимпиаде-2026 и продемонстрировал лучший результат заезда.

Гераскевич показал самое быстрое время в первом заезде третьей официальной тренировки — 56,70 секунды. Это лучший показатель среди спортсменов, которые вышли на старт в этой попытке.

Ближайшим преследователем стал китаец Линь Циньвей, который уступил 0,04 секунды (56,74). В то же время британец Мэтт Вестон пропустил тренировочный заезд.

Соревнования по скелетону на Играх стартуют 12 февраля. Гераскевич подходит к старту в хорошей форме, регулярно демонстрируя конкурентные результаты на тренировках.

Напомним, украинец продолжает тренироваться в специальном «шлеме памяти» с изображением погибших украинских спортсменов, в том числе детей.