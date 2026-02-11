Олег Гончар

Глава Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич заявил "Главкому", что после появления сына Владислав Гераскевич в запрещённом «шлеме памяти» негативной реакции со стороны судей или представителей IBSF и МОК пока не было.

По его словам, за спортсменом постоянно следят камеры — как организаторов, так и медиа, ведь ситуация получила широкую огласку.

В то же время он оценил вероятность решения о дисквалификации как очень высокую — около 95%, сославшись на предыдущие заявления Международного олимпийского комитета. По словам Гераскевича, их команда не планирует отступать, так как это может создать опасный прецедент для всего украинского спорта.

Напомним, МОК запретил Владиславу использовать шлем с фото погибших украинских спортсменов во время официальных тренировок и соревнований, разрешив вместо этого черную повязку как альтернативу. Однако, Владислав продолжил тренироваться в нём.