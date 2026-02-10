Олег Гончар

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на официальную тренировку на олимпийской трассе в «шлеме памяти» с изображениями украинских спортсменов, погибших вследствие российской агрессии. Это произошло несмотря на предыдущий запрет со стороны Международного олимпийского комитета, сообщил портал "Суспильне".

Накануне МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем во время тренировок и соревнований Олимпиады-2026, разрешив только альтернативный вариант — черную траурную повязку на официальные старты. Решение вызвало широкий резонанс в спортивной среде и жесткую критику со стороны украинских спортсменов и общественности.

Владислав Гераскевич / Фото: Сергей Захарченко/Суспільне Спорт

В настоящее время официальная реакция МОК на этот шаг Гераскевича не опубликована.