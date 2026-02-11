Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс во время общения с журналистами прокомментировал возможную дисквалификацию скелетониста Владислава Гераскевича.

Вчера я уже детально объяснил позицию, поэтому не буду повторяться. Сегодня мы свяжемся со спортсменом и еще раз напомним ему, что он имеет возможность выразить свое горе — в соцсетях или во время общения с прессой в микст-зоне. Мы попытаемся обсудить это с ним и убедить его.

Мы хотим, чтобы он выступил. Для нас важно, чтобы каждый спортсмен имел свой момент на арене — в честных и равных условиях. Именно этого стремятся атлеты. Такие рекомендации поддержали 4500 спортсменов и комиссии атлетов. Они не хотят посторонних факторов во время соревнований.

Мы поощряем его высказаться и понимаем его чувства. Но речь идет не о содержании, а о месте. Это позиция самих спортсменов.

В мире продолжается более 130 конфликтов. Какими бы трагичными они ни были, соревнования не могут становиться площадкой для демонстрации каждого из них. Во время Игр должно оставаться пространство именно для спорта. Мы просим его выйти на старт.