Олег Гончар

Легенда бокса Владимир Кличко в социальных сетях прокомментировал решение Международного олимпийского комитета по дисквалификации Владислава Гераскевича за использование шлема с изображениями погибших украинских спортсменов.

Кличко заявил, что для российских и белорусских атлетов действует принцип «главное — участие», тогда как украинцам запрещают даже чествование памяти погибших. По его мнению, утверждение МОК о «спорте вне политики» не соответствует реальности.

Экс-боксер подчеркнул, что организация защищает не нейтралитет, а собственный имидж. Он добавил, что олимпийский идеал теряется в расчетах спортивного бизнеса, а лично он, вспоминая свое олимпийское золото, ощущает не гордость, а стыд.

Гераскевича дисквалифицировали из-за несоблюдения запрета на использование «шлема памяти» во время Игр-2026.