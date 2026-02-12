Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за шлем с изображениями погибших украинских спортсменов.

Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не потворствовать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит об обратном. Это точно не о принципах олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержке мира.



Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов — это о чести и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет никакого нарушения правил.



Это Россия постоянно нарушает олимпийские принципы и использует время проведения Олимпиады для войны. В 2008-м — война против Грузии, в 2014-м — оккупация Крыма, в 2022-м — полномасштабное вторжение в Украину. И сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр — полное пренебрежение со стороны России и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям.



660 украинских атлетов и тренеров были убиты Россией за время полномасштабной войны. Сотни наших спортсменов больше никогда не смогут принять участие ни в Олимпийских играх, ни в каких-либо других международных соревнованиях. Но при этом 13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде. Это на Олимпийских играх они под «нейтральными» флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации.



Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь мужество — это больше, чем иметь медали.