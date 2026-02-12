Олег Гончар

Президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич в комментарии "Суспільному" рассказал, что они подадут иск в CAS из-за решения МОК о дисквалификации Владислава.

«Мы настроены. Потому что была задета честь Влада, разрушена наша многолетняя работа. Речь идет не только о средствах налогоплательщиков, которые помогали нам в этой деятельности. Мы подошли в очень оптимальной форме, и это можно увидеть по результатам последних контрольных тренировок. Если посмотреть на результаты спортсменов, Влад находился бы в зоне подиума со своими результатами. Это была бы борьба за медаль». Михаил Гераскевич

По словам Гераскевича-старшего, решением МОК фактически перечеркнута память об украинских героях. Более того, дисквалифицировали не только его сына, но и всю Украину.

Также отец спортсмена подчеркнул беспрецедентную поддержку со стороны президента Украины, Верховной Рады, Министерства молодежи и спорта, НОК Украины, военных и граждан.

«Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов, под чувственным давлением российских спонсоров». Михаил Гераскевич

