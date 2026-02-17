Украинская фристайлистка Катерина Коцар после финала соревнований в биг-эйре рассказала Tribuna.com о поддержке людей.

«Украинский язык невероятно богат, глубок и вообще самый крутой язык в мире, но в нём ещё не придумали таких слов, чтобы описать объем моей благодарности каждому человеку, который сегодня смотрел этот финал, каждому человеку, который мне написал, что-то прокомментировал, позвонил. Даже просто подумал сегодня обо мне, даже что-то плохое. На здоровье, думайте.

Люди, которые стараются смотреть эти соревнования в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, – это меня настолько вдохновляет... Я сама вернусь в эти же условия через несколько дней, и они будут для меня более-менее нормальными.

Но когда ты за границей и понимаешь, в каких условиях живут сейчас люди в Украине, ты каждое действие, направленное на тебя, воспринимаешь с X150 благодарности. Безумно благодарна каждому, и просто спасибо. Спасибо ВСУ за то, что я могу здесь выступать. Я представляю ВСУ для себя лично, потому что я понимаю, что если бы не ВСУ, то не развевался бы здесь сине-жёлтый флаг».