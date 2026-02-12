Олег Гончар

Президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич в комментарии «Суспильному» прокомментировал переговоры своего сына Владислава с президентом МОК Кирсти Ковентри.

По словам Гераскевича-старшего, Ковентри пыталась с ними торговаться, но память об украинских героях не продается.

«Мисс Ковентри, новоизбранная президентка МОК, пыталась нас убедить, что демонстрация убитых Россией спортсменов вызовет хаос в олимпийском движении. Что это неправильно и помешает праздновать Олимпиаду. Но это выглядело странно, потому что весь мир увидел этот шлем. Она предлагала, чтобы я его держал на старте, а Влад сделал спуск в каком-то другом шлеме — непонятно каком, потому что Влад к нему не приспособлен. А потом я отдал бы этот шлем Владу в руки. Это напоминало торговлю. Конечно, это недопустимо, потому что память о украинских героях не продается — я никогда на это не соглашусь». Михаил Гераскевич

Напомним, после разговора с Ковентри Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр.