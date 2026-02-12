Сборная Латвии по скелетону подала протест на решение о дисквалификации Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026. Об этом в эфире Суспільне Спорт сообщил отец и тренер Владислава Михаил Гераскевич.

«Команда Латвии подала протест и требует аннулировать эту дисквалификацию.

Мы никогда не сомневались в команде Латвии. Скелетон родился в Латвии. Украинский скелетон родился в Латвии при поддержке латвийской команды по скелетону.

Также поддержку выразили сборная Кореи, сборная Дании, организаторы Олимпийских игр, представители Италии. Подошли и пожелали успехов, сказали, что им очень жаль. Много, всех не перечислю.

Если кто-то забыл, то пусть извинят, потому что сейчас эмоции переполняют. Но очень много поддержки мы получили и от тех же тренеров, спортсменов сборной Германии, сборной Соединённых Штатов Америки, Бразилии, многих стран».