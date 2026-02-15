Мандзин и Пидручный выступят в масс-старте Олимпиады-2026
Украинские биатлонисты отобрались в заключительную личную гонку турнира
Дмитрий Подручный. Фото: Getty Images
Украинские биатлонисты Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный по итогам персьюта обеспечили себе место в масс-старте на зимних Олимпийских играх-2026.
Право стартовать в гонке с массовым стартом украинцы получили благодаря набранным очкам на Олимпиаде.
В субботу, 15 февраля, спортсмены выступили в гонке преследования, где Мандзин финишировал 16-м, а Пидручный занял 20-е место. Эти результаты позволили обоим войти в число 30 участников масс-старта.
Заключительная личная гонка биатлонного турнира состоится в пятницу, 20 февраля. Начало запланировано на 15:15 по киевскому времени.