Денис Седашов

Украинский биатлонист Виталий Мандзин показал лучший результат среди представителей сборной Украины в мужском спринте на Олимпийских играх-2026.

Мандзин с одним промахом на огневых рубежах финишировал 24-м и отобрался в гонку преследования. Также право стартовать в персьюте завоевал Дмитрий Пидручный — капитан украинской команды занял 27-е место.

В то время как Богдан Борковский и Антон Дудченко не смогли пробиться в топ-60.

Победу в спринтерской гонке одержал француз Кентен Фийон-Майе. Серебряную медаль завоевал норвежец Ветле Кристансен, а бронзовым призером стал его соотечественник Стурла Легрейд.

Олимпиада-2026. Биатлон. Спринт. Мужчины

1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0) 22:53.1

2. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) +13.7

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +15.9

...

24. Виталий Мандзин (Украина, 0+1) +1:47.4

27. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:54.8

63. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +3:12.9

88. Антон Дудченко (Украина, 2+1) +4:44.5

Медальный зачет Олимпиады-2026 после шестого соревновательного дня – Норвегия продолжает лидировать.