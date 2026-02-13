Мандзин — лучший среди украинцев в спринте на Олимпиаде-2026
Победителем стал Кантен Фийон-Майе из Франции
около 3 часов назад
Украинский биатлонист Виталий Мандзин показал лучший результат среди представителей сборной Украины в мужском спринте на Олимпийских играх-2026.
Мандзин с одним промахом на огневых рубежах финишировал 24-м и отобрался в гонку преследования. Также право стартовать в персьюте завоевал Дмитрий Пидручный — капитан украинской команды занял 27-е место.
В то время как Богдан Борковский и Антон Дудченко не смогли пробиться в топ-60.
Победу в спринтерской гонке одержал француз Кентен Фийон-Майе. Серебряную медаль завоевал норвежец Ветле Кристансен, а бронзовым призером стал его соотечественник Стурла Легрейд.
Олимпиада-2026. Биатлон. Спринт. Мужчины
1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0) 22:53.1
2. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) +13.7
3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +15.9
...
24. Виталий Мандзин (Украина, 0+1) +1:47.4
27. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:54.8
63. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +3:12.9
88. Антон Дудченко (Украина, 2+1) +4:44.5
Медальный зачет Олимпиады-2026 после шестого соревновательного дня – Норвегия продолжает лидировать.
