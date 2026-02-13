Медальный зачет Олимпиады-2026 после шестого соревновательного дня – Норвегия продолжает лидировать
Нидерланды и Италия завоевали по 2 золотые награды 12 февраля
В Милане и Кортина-д'Ампеццо продолжаются Олимпийские игры-2026.
12 февраля состоялся розыгрыш медалей в семи дисциплинах – горнолыжном спорте, лыжных гонках, лыжном фристайле, санном спорте и прыжках с трамплина, шорт-треке и конькобежном спорте.
По 2 золотых награды получили представители Италии и Нидерландов. Хозяева соревнований имеют больше всего наград и вплотную приблизились к лидерам Норвегии.
Первая десятка медального зачета Олимпиады-2026:
1. Норвегия – 7 + 2 + 5
2. Италия – 6 + 3 + 8
3. США – 4 + 7 + 3
4. Германия – 4 + 3 + 2
5. Швеция – 4 + 3 + 1 =
6. Швейцария – 4 + 1 + 2
7. Австрия – 3 + 6 + 3
8. Франция – 3 + 4 + 1
9. Нидерланды – 3 + 3 + 0
10. Япония – 2 + 2 + 6
