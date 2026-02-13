Расписание выступлений представителей Украины на седьмой день Олимпийских игр-2026
Украинцы выступят в лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании
13 февраля пройдет 7-й соревновательный день на Олимпийских играх-2026.
Участие в соревнованиях сегодня примут 7 украинцев. Украина будет представлена в лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании. Отметим, что из-за дисквалификации за намерение выступать в «шлеме памяти» 13 февраля не проведет заезды в скелетоне Владислав Гераскевич.
Расписание выступлений украинцев седьмого дня на Олимпийских играх-2026:
Лыжные гонки
Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Финал – Дмитрий Драгун, Александр Лисогор
Биатлон
Мужчины. Спринт – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа – Кирилл Марсак
