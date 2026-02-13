Денис Седашов

В шестой соревновательный день зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо представители национальной сборной Украины выступили в трех видах спорта. День выдался насыщенным на события: от грохотных дисквалификаций до национальных рекордов.

Скелетон: принципиальная позиция Владислава Гераскевича

Центральным событием дня стало отстранение лидера сборной по скелетону Владислава Гераскевича. Украинца дисквалифицировали непосредственно перед первым заездом. Причиной такого решения стал шлем спортсмена — «шлем памяти», который Владислав подготовил как знак почтения погибшим украинским воинам и спортсменам-героям. Несмотря на запрет, атлет остался верен своей позиции.

Санный спорт: историческое достижение в эстафете

Приятным моментом дня стало выступление сборной Украины по санному спорту. В командной эстафете саночники продемонстрировали высокий уровень подготовки, финишировав на 6-м месте. Этот результат стал лучшим в истории выступлений Украины в этой дисциплине на зимних Олимпийских играх.

Лыжные гонки и горнолыжный спорт

В лыжных гонках состоялся заезд с раздельным стартом свободным стилем среди женщин. Украинские лыжницы завершили дистанцию в нижней части протокола:

Дарья Мигаль заняла 65-е место;

Анастасия Никон — 67-е место;

София Шкатула — 69-е место;

Елизавета Ноприенко финишировала 76-й.

В соревнованиях по горнолыжному спорту (дисциплина супер-гигант) украинка Анастасия Шепиленко, к сожалению, не смогла завершить выступление. Из-за ошибки на трассе она сбила ворота и досрочно прекратила борьбу за награды.

Анонс

13 февраля представители Украины выйдут на старт в трех видах спорта.

Усик поддержал Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026.