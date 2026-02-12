Гашек: «Олимпийские игры рекламируют российскую войну»
Двукратный обладатель Кубка Стэнли выразил солидарность с Владиславом Гераскевичем
32 минуты назад
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отреагировал на решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026.
Легендарный чешский хоккеист публично поддержал украинского спортсмена и раскритиковал позицию МОК, назвав её несправедливой и противоречащей принципам олимпийского движения.
Я полностью поддерживаю украинского скелетониста Владислава Гераскевича.
Решение МОК запретить ему участвовать в соревнованиях с изображениями его погибших товарищей и позволить участвовать 13 гражданам России, которые рекламируют российскую войну и российские преступления, является позорным.
Олимпийские игры рекламируют российскую войну.
«Владе, мы с тобой!» Украинские саночники встали на колено в знак поддержки Гераскевича.