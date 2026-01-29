Олег Шумейко

Министр молодежи и спорта Украины Матвий Бедный рассказал sport-express.ua, в каких условиях атлеты готовились к Олимпийским играм-2026.

Насколько сложной была подготовка к Олимпиаде для украинских спортсменов в условиях почти четырех лет полномасштабной войны?

Эти годы стали тяжелым испытанием для всей страны. В то же время, наибольший груз войны несут наши военные, которые ежедневно героически держат оборону Украины. Именно благодаря их героизму государство имеет возможность отправлять национальную сборную на зимние Олимпийские игры, а украинские спортсмены — представлять страну на высочайшем международном уровне.

Конечно, сегодня каждому нашему атлету, как и каждому гражданину Украины, который переживает ужасы войны, непросто готовиться к соревнованиям. Условия для тренировок и восстановления далеки от идеальных, но я надеюсь, что чувство гордости за нашу страну, которая ныне является образцом героизма, стойкости и воли к победе, в определенной мере компенсирует все трудности подготовительного периода.

Был ли момент, когда вы сомневались, что Украине удастся отправить своих спортсменов на Олимпийские игры?

Нет, никаких сомнений не возникало. Даже после полномасштабного вторжения наши атлеты продолжали участвовать в соревнованиях, и мы четко понимали, что делаем все возможное для качественной подготовки команды и ее участия в Олимпийских играх. Мы, как спортсмены, всегда верим в победу и в собственную способность достичь необходимого результата.

Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2026.