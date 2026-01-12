Денис Седашов

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный не ожидает, что Россия согласится на олимпийское перемирие во время Игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Сообщает Радио Свобода.

Мы не ожидаем олимпийского перемирия, потому что такой случай уже происходил перед Олимпийскими играми в Париже. И я помню, что Россия тогда совместно еще с какой-то страной Глобального Юга, мне кажется, вообще отказалась голосовать за эту резолюцию. Поэтому абсолютно точно Олимпиада — это не то, что заставит агрессора сегодня прекратить убивать украинцев. Матвей Бедный

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Олимпиада-2026: МОК запретил любую российскую символику.