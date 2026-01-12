Бідний: «Ми не очікуємо на олімпійське перемир'я»
Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля
около 5 часов назад
Фото: Минмолодежьспорта
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный не ожидает, что Россия согласится на олимпийское перемирие во время Игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Сообщает Радио Свобода.
Мы не ожидаем олимпийского перемирия, потому что такой случай уже происходил перед Олимпийскими играми в Париже. И я помню, что Россия тогда совместно еще с какой-то страной Глобального Юга, мне кажется, вообще отказалась голосовать за эту резолюцию.
Поэтому абсолютно точно Олимпиада — это не то, что заставит агрессора сегодня прекратить убивать украинцев.
Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Олимпиада-2026: МОК запретил любую российскую символику.