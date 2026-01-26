Украина утвердила состав на Олимпиаду-2026: кто поедет в Милан и Кортину
В список вошли 103 человека, среди которых 46 атлетов
Официально утвержден состав национальной делегации Украины, которая отправится на XXV зимние Олимпийские игры в Италию.
Цифры и факты делегации
Всего в официальный состав вошли 103 человека.
46 спортсменов и спортсменок — непосредственные участники соревнований;
42 специалиста — тренеры, врачи, массажисты и технический персонал;
15 членов штаба национальной сборной.
Украинцы выступят в 11 олимпийских дисциплинах. Наиболее многочисленны синьо-желтые представлены в биатлоне, санном спорте и фристайле.
Распределение квот по видам спорта:
Биатлон: 10 атлетов
Санный спорт: 10 атлетов
Фристайл: 9 атлетов
Лыжные гонки: 6 атлетов
Горнолыжный спорт: 2 атлета
Лыжное двоеборье: 2 атлета
Прыжки с трамплина: 2 атлета
Шорт-трек: 2 атлета
Скелетон: 1 атлет
Сноубординг: 1 атлет
Фигурное катание: 1 атлет
Где и когда болеть?
Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования примут сразу два итальянских города — Милан и Кортине-д'Ампеццо.
Известно, кто станет знаменосцем Украины на Олимпиаде-2026.