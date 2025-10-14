Министр молодежи и спорта Украины назвал награду за медали Олимпиады-2026
За золото украинцы получат 125 тысяч долларов
24 минуты назад
Фото: olympics.org
Министр молодежи и спорта Украины Матвий Бедный в интервью РБК назвал вознаграждение украинских спортсменов за завоеванные медали на Олимпийских играх-2026:
Чтобы отметить спортсменов за их достижения, усилить их социальную защиту и мотивировать к новым победам, действует постановление Кабинета Министров №91. Она устанавливает единовременные денежные вознаграждения для чемпионов, призеров Олимпиад и их тренеров в следующих размерах:
за золотую медаль – 125 000 долларов США
за серебряную медаль – 80 000 долларов США
за бронзовую медаль – 55 000 долларов США
Бедный также заявил, что в спорте очень мало забронированных.