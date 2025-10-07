Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил с предложением к ООН о мировом перемирии на время проведения Олимпиады-2026. Слова функционера приводит Суспільне Спорт:

Мы должны быть чемпионами мира. Мы поддерживаем план США (по войне в Газе), и, как сказал Папа Римский Лев, мы никогда не должны отказываться от надежды на мир. Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста.

Взглянув на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо, мы вносим предложение в Организацию Объединенных Наций о олимпийском перемирии для всех войн, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке.