Денис Седашев

Украина выразила поддержку предложению Италии ввести перемирие во время зимних Олимпийских игр, которые состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий.

Он напомнил, что россия неоднократно нарушала принципы олимпийского мира, начиная войны именно во время Игр. Слова приводит rbc.ua.

россия начала вторжение в Грузию во время Олимпийского перемирия, и так же — нападение на Украину. Это не случайно, ведь во время Олимпиад внимание мира приковано к спорту, и именно тогда россия совершает свои преступления. Георгий Тихий

Представитель МИД подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня не только во время Олимпиады, но и немедленно.

Если России нужно именно «олимпийское перемирие» — пусть будет так. Но мы призываем к миру уже сейчас. Георгий Тихий

По его словам, инициатива Италии может стать сигналом для россии сделать реальные шаги к дипломатии и миру.

Гутцайт назвал желаемое количество лицензий Украины и Олимпиаду-2026.