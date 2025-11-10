МОК готує нові правила для захисту жіночого спорту на Олімпійських іграх
Официальное объявление будет сделано в начале 2026 года
Международный олимпийский комитет (МОК) готовится принять решение о запрете участия трансгендерных спортсменов в женских дисциплинах на Олимпийских играх. Об этом сообщает The Times.
Как ожидается, официальное объявление будет сделано в начале 2026 года после представления научного обоснования, которое должно подтвердить физическое преимущество трансгендерных спортсменов, рожденных мужчинами, над женщинами.
