Олег Гончар

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские атлеты получили четкие инструкции по поведению в случае встречи с представителями РФ и Беларуси на турнирах, передает УНИАН.

Главным вызовом для Украины на зимних Олимпийских играх 2026 года Гутцайт назвал войну, поскольку спортсмены тренируются в сложных условиях: во время воздушных тревог, ракетных обстрелов и бомбардировок. Некоторые атлеты вынуждены готовиться за границей из-за безопасности.

Что касается участия российских и белорусских спортсменов, Гутцайт отметил, что их количество будет ограничено. В хоккее, санном спорте и биатлоне их вообще не допустят.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

