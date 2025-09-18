В МОК объяснили, почему Израиль допускают к международным турнирам
россияне могут только позавидовать
около 1 часа назад
Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил позицию организации по участию Израиля в международных турнирах, несмотря на военные действия в Секторе Газа.
В МОК отметили, что отстранения не будет, поскольку израильская сторона соблюдает Олимпийскую хартию. Цитирует представителя МОК Inside the Games со ссылкой на EFE.
«Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют одинаковые права. Оба следуют Олимпийской хартии. Мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов».
Ранее испанский премьер Педро Санчес заявил о необходимости отстранения Израиля по примеру россии.
Напомним, Украина ожидает от МОК сохранения жесткой позиции по отношению к россии и беларуси.
Поделиться