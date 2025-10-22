МОК заблокировал Индонезию от крупных турниров из-за дискриминации израильтян
Было выдано рекомендацию федерациям избегать турниры в стране
26 минут назад
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям воздержаться от организации крупных турниров в Индонезии.
Причиной стал скандал с отказом во въезде израильским гимнастам перед чемпионатом мира-2025 в Джакарте.
10 октября правительство Индонезии запретило въезд делегации Израиля из-за пропалестинских протестов.
На заседании Исполкома МОК была принята рекомендация, чтобы не проводить турниры в Индонезии, пока не будет гарантий участия всех спортсменов.
