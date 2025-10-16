Денис Седашов

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на обеспокоенность по поводу готовности ледовой арены Милан Сантаджулия к началу Олимпийских игр 2026 года. Об этом говорится в заявлении МОК, опубликованном в The Athletic.

Организационный комитет под руководством Международной федерации хоккея (IIHF) контролирует финальные подготовительные работы, чтобы арена соответствовала самым высоким стандартам и ожиданиям спортсменов, официальных лиц, зрителей и партнеров.

Известно, что в начале января на арене запланировано тестовое мероприятие, которое позволит проверить работу льда и готовность объекта к соревнованиям.

