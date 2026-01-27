Олег Гончар

Международный олимпийский комитет (МОК) отправил приглашения российским горнолыжникам и саночникам для участия в зимних Олимпийских играх-2026 в Кортина-д'Ампеццо, сообщает пресс-служба организации.

В частности, приглашения получили горнолыжники Юлия Плешкова и Семён Ефимов, а также саночники Павел Репилов и Дарья Олесик.

Ранее участие в Олимпийских играх – 2026 уже подтвердили другие спортсмены с российским паспортом, в частности лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова, фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Все российские спортсмены будут выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе — без национальной символики и гимна.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Кортина-д'Ампеццо и других городах Италии.

Напомним, ранее Украина утвердила состав на Олимпиаду-2026.