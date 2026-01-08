Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась о зимних Играх-2026 в Италии. Она провела параллель между будущим турниром и летней Олимпиадой-2024 во Франции.

Цитирует Ковентри Inside the Games со ссылкой на Corriere della Sera.

«Помните невероятную атмосферу Парижа-2024? В Италии примерно через месяц я ожидаю чего-то подобного. У итальянцев особая страсть к спорту. Зимние виды спорта родились на европейских вершинах. Это будет олимпийская редакция, из которой мы сможем многое почерпнуть.

Мы входим в новую фазу. Новая норма – это Игры, растянутые по всей стране. Данные, которые мы соберем в Италии, консультируясь с заинтересованными сторонами, будут направлять нас в будущем. Если потребуется внести коррективы, мы, конечно, это сделаем».