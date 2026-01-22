Владимир Кириченко

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Международный олимпийский комитет планирует полноценный допуск спортсменов и сборных России к летней олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Об этом глава IIHF сообщил изданию The Athletic.

Кроме того, Тардиф заявил, что первыми на международную арену среди хоккейных сборных могут вернуться юниорские национальные команды России и Беларуси.

Согласно прогнозу журналиста The Athletic, возвращение команд U18 может произойти не ранее 2028 года, возвращение молодежных сборных – не ранее 2029 года, возвращение взрослых команд – не ранее весны 2029 года. Таким образом, полноценное возвращение хоккейных сборных России может быть в 2030 году к зимним Олимпийским играм во Французских Альпах.

Как отмечается в статье, как и прежде, против возвращения сборной России Финляндия, Швеция, Чехия. Источник The Athletic заявил, что кроме европейских стран может быть против возвращения политическое руководство Канады.

Ранее стало известно, что в Латвии транслятор ОИ-2026 не покажет выступления россиян и белорусов.