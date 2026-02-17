Олег Гончар

В понедельник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 должны были состояться квалификационные соревнования по лыжной акробатике среди мужчин, однако старт был отменён.

По информации источника, организаторы перенесли мужскую квалификацию на 18 февраля, поскольку были неблагоприятные погодные условия.

Две попытки были запланированы на 14:30 и 15:15, но их проведение стало опасным. В то же время женская квалификация должна состояться по расписанию и начнётся в 14:45.

Украину в мужском турнире представят Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов.