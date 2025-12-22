Денис Седашов

Президент Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Йохан Элиаш выразил серьезную обеспокоенность подготовкой фристайл-соревнований и сноубординга к зимним Олимпийским играм в Милане и Кортина.

Проблемы возникли в Ливиньо — одном из ключевых олимпийских кластеров в Итальянских Альпах. По словам главы FIS, подготовка арен оказалась под угрозой из-за задержек с производством искусственного снега. Об этом Элиаш заявил во время этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Валь-д’Изере, его слова приводит Reuters.

К сожалению, итальянское правительство до сих пор не выделило средства, поэтому организаторы едва сводят концы с концами. Для события такого масштаба это просто непостижимо. Йохан Элиаш

Он подчеркнул, что федерация вынуждена постоянно держать ситуацию под контролем и готовить альтернативные варианты.

У нас есть план B, план C и даже план D... Но обидно оказаться в ситуации, которой вообще не должно было быть. Мы звоним им трижды в день — утром, в полдень и вечером. Йохан Елиаш

Соревнования состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года.