Денис Седашов

В четверг в штаб-квартире Олимпийского движения состоялся 14-й Олимпийский саммит, во время которого обсудили актуальные глобальные события, подготовку к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.

Но главной новостью стала новая рекомендация международным федерациям — рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям с использованием национальных флагов и гимнов. Сообщает Inside The Games.

Олимпийский саммит признал, что спортсмены, особенно молодые, не должны нести ответственность за действия своих правительств. Спорт должен быть для них источником надежды и местом, где все соблюдают одинаковые правила и уважают друг друга.

Несмотря на то что российский олимпийский комитет все еще официально отстранен, такая позиция МОК может означать быстрые изменения.

В Милане открылась выставка «Олимпийские игры – 3000 лет истории».