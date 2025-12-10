Денис Седашов

Олимпиада-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо, может принести Италии почти 3 миллиарда евро экономического эффекта. Больше всего выиграют регионы Ломбардия, Венеция и Трентино-Альто-Адидже – благодаря наплыву туристов, обновлению инфраструктуры и росту спроса в различных сферах.

Эти Игры уже называют «наиболее рассредоточенными в истории», ведь соревнования пройдут на территории более 22 тысяч квадратных километров. Основными центрами станут Милан и Кортина, а часть событий пройдет в Вальтеллине и Валь-ди-Фьемме. Верона примет церемонию закрытия.

По оценкам аналитиков, дополнительный спрос в спортивном секторе достигнет примерно 1 миллиарда евро. Общий экономический эффект, который учитывает прямые, непрямые и сопутствующие влияния, прогнозируют на уровне около 2,9 миллиарда евро.

Организация Игр создаст около 13 тысяч рабочих мест — более 9 тысяч в спорте и еще почти 4 тысячи в смежных отраслях.

Ожидается, что Олимпиаду посетят более двух миллионов человек, а телевизионную трансляцию посмотрят до трех миллиардов зрителей.

Медали Олимпиады-2026 подорожали вдвое из-за рекордных цен на металлы.