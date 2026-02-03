Несмотря на разрыв связки: Вонн заявила о готовности к Олимпиаде-2026
Американка заявила, что медики разрешили ей соревноваться
около 2 часов назад
Олимпийская чемпионка 2010 года и двукратная чемпионка мира Линдси Вонн в социальной сети заявила о намерении выступить на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, несмотря на серьезную травму колена, полученную на этапе Кубка мира в швейцарском Кран-Монтане.
41-летняя американская горнолыжница сообщила, что получила полный разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и повреждение мениска.
Я полностью разорвала переднюю крестообразную связку, у меня ушиб кости и разрывы мениска. Но после консультаций с медицинской командой и сегодняшнего катания я поняла, что могу соревноваться. Мое колено стабильно, отека нет, а мышцы работают должным образом. Пока есть шанс — я не теряю надежды. Я не сдамся. Это еще не конец.
Президент Италии призвал к перемирию на время Олимпиады-2026.