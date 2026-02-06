На Олимпийских играх произошел первый инцидент с российским флагом
Инцидент произошел во время матча США — Чехия на женском турнире
около 1 часа назад
Во время женского хоккейного матча между сборными США и Чехии на Олимпиаде в Италии на трибунах появился российский флаг, несмотря на действующий запрет на использование российской символики на олимпийских объектах.
Инцидент произошел в течение игры, когда один из болельщиков вывесил триколор на ограде трибуны. Представители чешской команды выразили возмущение увиденным и официально обратились в Международную федерацию хоккея с требованием вмешаться в ситуацию.
После обращения флаг был оперативно снят с трибуны, а инцидент зафиксировали организаторы соревнований. О дальнейших санкциях или последствиях для нарушителя в настоящее время не сообщается.
Сам матч завершился победой сборной США со счетом 5:1.
Напомним, ранее на Олимпиаде матч по керлингу прервали из-за отсутствия света.
