Олег Гончар

Во время женского хоккейного матча между сборными США и Чехии на Олимпиаде в Италии на трибунах появился российский флаг, несмотря на действующий запрет на использование российской символики на олимпийских объектах.

Инцидент произошел в течение игры, когда один из болельщиков вывесил триколор на ограде трибуны. Представители чешской команды выразили возмущение увиденным и официально обратились в Международную федерацию хоккея с требованием вмешаться в ситуацию.

После обращения флаг был оперативно снят с трибуны, а инцидент зафиксировали организаторы соревнований. О дальнейших санкциях или последствиях для нарушителя в настоящее время не сообщается.

Сам матч завершился победой сборной США со счетом 5:1.

Напомним, ранее на Олимпиаде матч по керлингу прервали из-за отсутствия света.