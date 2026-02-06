Церемония открытия Олимпийских игр-2026. Видеотрансляция
Начало – в 21.00 по Киеву
Олимпиада-2026 / Фото - Yahoo
Сегодня, 6 февраля, состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Начало – в 21.00. Прямая трансляция открытия турнира.
Суспільне – официальный транслятор Игр на территории Украины, также соревнования транслируются на телеканалах Eurosport.
Церемония открытия пройдет на стадионе Сан-Сиро в Милане.
Флагоносцами Украины будут скелетонист Владислав Гераскевич и представительница шорт-трека Елизавета Сидьорко.
Зимние Олимпийские игры Milano Cortina 2026 на каналах Eurosport можно будет посмотреть с украинской аудиодорожкой от MEGOGO. Расписание первых соревновательных дней.
