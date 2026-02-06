Денис Седашов

Официальное открытие зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо состоится 6 февраля. Церемония открытия пройдет на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане. Но на этот раз это будет не просто спортивный праздник — мир увидит настоящие модные показы, где главными моделями станут сами атлеты.

Форма на церемонии открытия давно перестала быть обычным экипированием. Для многих стран это способ рассказать свою историю, продемонстрировать культуру и национальный характер. И Олимпиада-2026 обещает в этом смысле быть особенно яркой.

Одной из наиболее экстравагантных станет коллекция Монголии. Делегация появится в кашемировых образах, вдохновленных одеждой времен древней Монгольской империи. Высокие воротники, функциональные разрезы и перекрывающиеся застежки символизируют защиту и единство, а шелковая отделка и традиционная вышивка подчеркивают торжественность момента. В повседневной части коллекции использованы мотивы кочевой жизни. Часть вещей можно приобрести в открытой продаже, а цена церемониальных костюмов достигает около 785 долларов.

Не обошлось и без споров. Форма Гаити сначала содержала портрет Туссена Лувертюра — лидера революции. Однако Международный олимпийский комитет счел это политической символикой. Дизайнер Стелла Жан была вынуждена закрасить изображение и переработать концепцию. В итоге вдохновением стала картина гаитянского художника Эдуара Дюваль-Карри, где Лувертюр предстает верхом на красном коне.

Хозяева Игр — Италия — доверили экипировку своих спортсменов известному национальному бренду — Армани. Коллекция выполнена в чистом белом цвете, перекликающемся со снегами Доломитов, и дополнена объемной вышивкой Italia и тщательно продуманными аксессуарами.

Спортсмены из США на церемонии открытия появятся в белых шерстяных куртках с деревянными пуговицами, которые будут сочетаться с вязаными свитерами с изображением флага США.

Образы для церемонии закрытия будут вдохновлены винтажными горнолыжными соревнованиями: атлеты наденут пуховики с цветными блоками и белые брюки. Такая стилистика призвана соединить спортивное наследие с современными модными тенденциями.

Исландия удивит белой униформой с трехцветным градиентом, вдохновленным ледниками и национальным флагом. Презентацию приурочили к столетию исторического бренда страны.

Великобритания сохранила верность национальным традициям: атлеты появятся в водолазках в стиле модерн с узором британского флага и в шерстяных пальто в клетку. Настоящим центром внимания стал массивный шарф с большим написанием «Great Britain» — настолько заметным, что его можно прочитать даже с противоположного конца стадиона.

Форма Канады построена на глубоких оттенках красного, ледяных синих и ледниково-зеленых цветах, дополненных топографическими узорами. Такой экспериментальный подход получил положительные отзывы за инновационность, адаптивность и инклюзивный дизайн, однако не все болельщики остались в восторге — новая форма разделила аудиторию на сторонников и критиков.

Сборная Литвы по биатлону представила одну из самых ярких форм сезона. Дизайн построен на динамичных геометрических узорах и контрастной игре цветов — от насыщенного зеленого до оранжевого, от глубокого красного до фиолетовых акцентов, которые эффектно разделяют верх и низ экипировки.

Все эти элементы не случайны: палитра отсылает к цветам национального флага, а сама концепция является современным переосмыслением легендарной майки с эффектом tie-dye*, в которой литовские баскетболисты выступали на Олимпиаде-1992 в Барселоне.

*-Tie-dye — это техника окрашивания ткани, когда материал скручивают, завязывают или складывают, а затем наносят краску. В результате появляются хаотичные, «размытые» узоры с плавными переходами цветов — как будто краска растеклась по ткани.

НОК Украины форму представил в конце октября 2025 года. Дизайнеры компании 4F создали экипировку, вдохновленную украинской природой и традициями – горными вершинами, елями, карпатским воздухом и узорами вышивки. Новая форма сочетает функциональность, стиль и символизм – комфорт, стойкость и веру в победу.

В эту пятницу Милан, столица мировой моды, станет подиумом для атлетов. Более 90 делегаций пройдут парадом, а спортсмены станут амбассадорами культуры своих стран.

Украинский саночник — о олимпийской деревне Кортины: «Чувствуется праздник спорта».