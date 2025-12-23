Денис Седашов

Национальный олимпийский комитет Украины определил лучших спортсменов по итогам 2025 года.

Лучшей спортсменкой года стала Людмила Лузан — четырёхкратная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ. На мировом первенстве 2025 года в Милане украинка вошла в историю, завоевав четыре золотые медали и выиграв все заезды, в которых участвовала.

Звание лучшего спортсмена года досталось прыгуну в воду Алексею Середе. В 2025 году он завоевал серебряную награду чемпионата мира в Сингапуре и трижды становился чемпионом Европы.

Лучшими тренерами года НОК Украины признал наставников триумфаторов сезона — Николая Мацапуру и Тамару Токмачёву.

Также были отмечены лучшие молодые спортсмены года — Рафаэль Казбекова и Никита Шеремет.

