Олимпиада-2026. Хоккей. Финал. Канада - США. Видеотрансляция
На льду встретятся две самые звездные сборные мира
около 1 часа назад
Маклин Селебрини / Фото - Yahoo
Сегодня, 22 февраля, в рамках заключительного дня зимних Олимпийских игр-2026 состоится главное событие – финал мужского хоккейного турнира.
На льду сойдутся две самые звездные сборные мира: Канада и США.
Хоккейный поединок между сборными Канады и США состоится сегодня, 22 февраля. Время начала встречи – 15:10 по киевскому времени.
Трансляция запланирована на платформе Суспільне Спорт, региональных каналах «Суспільного» и телеканале Eurosport.
Расписание Олимпиады 22 февраля: США – Канада – в хоккее, лыжный масс-старт у женщин