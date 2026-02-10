Владимир Кириченко

Украинская шорт-трекистка Елизавета Сидьорко не смогла квалифицироваться в четвертьфинал на дистанции 500 м на Олимпиаде-2026.

В четвертьфинал проходили по 2 лучшие спортсменки из каждого квалификационного заезда и 4 самые быстрые спортсменки, занявшие 3-е места.

Сидьорко в своем забеге заняла четвертое место.

При этом она установила национальный рекорд, пробежав дистанцию 500 м за 43,337 секунды. Предыдущий рекорд на этой дистанции составлял 43,5 секунды.

Олимпийские игры-2026. Милан, Италия. Шорт-трек, 500 м. Квалификация. Женщины

1. Ханне Десмет (Бельгия) – 43,182

2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 43,204

3. Джули Летай (США) – 43,275

4. Елизавета Сидьорко (Украина) – 43,337

Сидьорко была четвертой самой быстрой из тех, кто не квалифицировался, но не прошла дальше, так как финишировала последней в своем забеге.

Отметим, что четвертый дополнительный квалифаер из третьих мест кореянка Ли Со-йон показала худшее время, чем Елизавета.

