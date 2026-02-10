Сидерко установила рекорд Украины, но не смогла квалифицироваться в четвертьфинал Олимпиады-2026.
В своем забеге Елизавета финишировала последней
Украинская шорт-трекистка Елизавета Сидьорко не смогла квалифицироваться в четвертьфинал на дистанции 500 м на Олимпиаде-2026.
В четвертьфинал проходили по 2 лучшие спортсменки из каждого квалификационного заезда и 4 самые быстрые спортсменки, занявшие 3-е места.
Сидьорко в своем забеге заняла четвертое место.
При этом она установила национальный рекорд, пробежав дистанцию 500 м за 43,337 секунды. Предыдущий рекорд на этой дистанции составлял 43,5 секунды.
Олимпийские игры-2026. Милан, Италия. Шорт-трек, 500 м. Квалификация. Женщины
1. Ханне Десмет (Бельгия) – 43,182
2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 43,204
3. Джули Летай (США) – 43,275
4. Елизавета Сидьорко (Украина) – 43,337
Сидьорко была четвертой самой быстрой из тех, кто не квалифицировался, но не прошла дальше, так как финишировала последней в своем забеге.
Отметим, что четвертый дополнительный квалифаер из третьих мест кореянка Ли Со-йон показала худшее время, чем Елизавета.
