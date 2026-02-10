Лісогор и Драгун не смогли выйти в 1/4 финала в спринте классическим стилем на Олимпиаде-2026
Украинские лыжники не попали в топ-30 турнира
около 1 часа назад
Украина / Фото - Facebook
10 февраля двое украинцев приняли участие в квалификации спринта классическим стилем на Олимпиаде-2026.
Для выхода в 1/4 финала нужно было попасть в топ-30.
Украинцы Александр Лисогор и Дмитрий Драгун не смогли преодолеть квалификацию.
Олимпийские игры-2026. Милан, Италия. Лыжные гонки. Спринт, классический стиль. Квалификация. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 3.07,37
2. Бен Огден (США) – 2,51
3. Жюль Шаппаз (Франция) – 5,49
60. Дмитрий Драгун (Украина) – 23,37
70. Александр Лисогор (Украина) – 29,2
Напомним, украинские лыжницы не смогли преодолеть квалификацию на Олимпиаде-2026.
Поделиться