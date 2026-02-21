Денис Седашов

Доротея Вірер и Франциска Пройс официально завершили свои профессиональные карьеры в биатлоне.

Последним стартом для обеих спортсменок стал масс-старт на Олимпийских играх 2026 года. Итальянка Вирер в прощальной гонке финишировала пятой, тогда как немка Пройс заняла 28-е место.

После завершения выступлений в Антхольце состоялась специальная церемония прощания с титулованными биатлонистками.

