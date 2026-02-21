Украинцы заняли шестое место в финале Олимпийских игр-2026
Брикіна, Окипнюк и Котовский не смогли пройти в суперфинал в миксте
21 февраля в Италии в рамках Олимпийских игр-2026 состоялись соревнования в миксте по лыжной акробатике.
Сборная Украины в составе Ангелины Брикиной, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка не смогла пробиться в суперфинал соревнований. Украинцы в финале заняли шестое место с оценкой 254.67 баллов.
Олимпийские игры-2026. Лыжная акробатика. Смешанная команда
1. США – 325.35 баллов
2. Швейцария – 296.91
3. Китай – 279.68
...
6. Украина – 254.67
Напомним, что накануне Окипнюк стал 10-м в финале ОИ-2026.