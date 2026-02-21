Денис Седашев

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал триумфатором заключительной мужской гонки по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2026 года — масс-старте на 50 км.

Победа в этой дисциплине принесла 29-летнему спортсмену шестую золотую медаль на Играх в Италии и позволила установить абсолютный олимпийский рекорд. Клебо выиграл все шесть стартов, в которых принимал участие, продемонстрировав беспрецедентный результат.

Ранее ни одному атлету в истории зимних Олимпийских игр не удавалось завоевать шесть золотых наград на одной Олимпиаде.

Мандзин с 5 промахами финишировал 10 на Олимпиаде в масс-старте, Подручный – 17.