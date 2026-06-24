Сергей Разумовский

24 июня Международный олимпийский комитет должен рассмотреть пакет изменений в Олимпийскую хартию. Официально их цель — четче закрепить принцип политического нейтралитета спорта и защитить олимпийское движение от внешнего влияния.

Предлагаемые поправки усиливают положение о том, что спорт не должен зависеть от политического вмешательства. В частности, в одном из формулировок подчеркивается, что МОК должен гарантировать нейтралитет «в любое время» и быть свободным от давления со стороны правительств, культурных, общественных или экономических факторов. В самом комитете поясняют, что речь идет о защите спортсменов, соревнований и Олимпийских игр от использования в политических целях.

В то же время инициатива уже вызвала критику. Оппоненты опасаются, что под лозунгом нейтралитета МОК может создать предпосылки для постепенного возвращения России в мировой спорт без полного выполнения предыдущих условий. Директор правозащитной организации «Глобальный атлет» Роб Келер заявил, что такой шаг может нанести ущерб всему олимпийскому движению. По его словам, сигнал будет опасным: война, систематический допинг и неоднократные нарушения Хартии больше не будут считаться препятствием для полноценного участия.

Российский олимпийский комитет был отстранен в октябре 2023 года после признания им олимпийских структур на оккупированных территориях Украины. МОК тогда назвал это нарушением Хартии и посягательством на территориальную целостность Украины.

После этого ограничения постепенно смягчались. В декабре МОК заявил, что юных спортсменов из России и Беларуси следует допускать к международным стартам без ограничений. В прошлом месяце все санкции в отношении белорусских атлетов были сняты, в том числе и для отборов на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. В МОК подчеркивают, что это не касается россиян, однако предположения о аналогичном решении в отношении России усиливаются.

В мае комитет сообщил, что его юридическая комиссия изучает ситуацию с российским олимпийским комитетом и антидопинговой системой в свете расследований WADA. Отдельно реформы предусматривают изъятие из Хартии фиксированного списка международных федераций, что даст МОК больше свободы в формировании олимпийской программы.

Ирина Дерюгина – об атаке на Лавру: «россия должна лечь туда, где лежал крест».