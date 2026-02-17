Олег Гончар

Сборная Украины по прыжкам с трамплина выразила поддержку скелетонисту Владиславу Гераскевичу после его дисквалификации на Олимпийских играх-2026.

После завершения выступления в супрекоманде украинские спортсмены встали на колено и подняли шлемы вверх. Таким образом команда присоединилась к другим представителям Украины, которые ранее публично поддержали Гераскевича.

В составе супрекоманды Украину представили Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко. По итогам первого раунда украинцы набрали 208,1 балла, заняли 14-е место и не смогли пробиться во второй раунд.

Напомним, Гераскевич был дисквалифицирован из-за несоблюдения требований к экипировке. Он планировал выступать в «шлеме памяти» с изображениями погибших украинских спортсменов, однако использование этого элемента запретили в МОК.